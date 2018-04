Havnetopmøde kommer til Esbjerg

Topfolk fra 64 danske havne mødes for første gang i Esbjerg, hvor professor vil løfte sløret for konklusioner og anbefalinger i forhold til moderniseringen af havneloven.

Esbjerg: For nogle år siden var Esbjerg Havn efter uenighed helt ude af brancheorganisationen Danske Havne, men sidenhen blev direktøren hos Esbjerg Havn, Ole Ingrisch, formand for organisationen og nu afvikler den i næste uge i samarbejde med Copenhagen Business Schools maritime studieretning den årlige havnekonference i Esbjerg.

Det sker i Musikhuset Esbjerg den 10. og 11. april, hvor topfolk fra 64 danske havne deltager.

Og netop Esbjerg er et velvalgt mødested. Temaet for konferencen er nemlig "transformation", og konferencen indledes passende med en bustur på Esbjerg Havn, hvor deltagerne får at se og høre, hvordan Esbjerg gennem tiderne gennem stor omstillingsparathed har udviklet sig fra eksporthavn for landbrugsprodukter til Nordeuropas største fiskerihavn og i dag landets førende havn hvad angår olie- og gasaktiviteter og forsamling og udskibning af havvindmøller.

- Havnesektoren oplever i øjeblikket en enorm udvikling. Havne har udviklet sig til mere end bare modtagere af skibe, oplyser Ole Ingrisch i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Havne er blevet til klynger med specialiserede aktiviteter, som er mere end gods over kaj. Havnekonferencen 2018 sætter netop fokus på nogle af de tendenser, jeg ser i havnesektoren.

Esbjergs havnedirektør er sammen med borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) de første i rækken af talere, hvorefter Peter Maskell, professor ved CBS og formand for ekspertudvalget i havnelovsudvalget, vil tale om den højaktuelle modernisering af havneloven. Professoren vil her vil her blandt andet præsentere udvalgets hovedkonklusioner og anbefalinger.

Også transportminister Ole Birk Olesen (LA) gæster havnekonferencen og vil fortælle, hvordan han ser på havnenes transformation. Desuden vil ministeren kåre tre vindere af Danske Havnes fotokonkurrence i anledning af Danske Havnes 100 års jubilæum.

Det er første gang havnekonferencen holdes i Esbjerg.