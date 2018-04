Havnekonflikten: Folketingets miljøudvalg lyttede til Fanøs bekymringer

Fanø: Kommunen fortsætter kampen mod Esbjerg Havns udvidelsesplaner. Onsdag havde Fanø Kommune fået foretræde for Folketingets miljøudvalg, hvor delegationen fik mulighed for at give folketingspolitikerne deres syn på den foreslåede udvidelse.

Fanø er meget bekymret over havneudvidelsen. På øen mener man, at udvidelsen kan få store konsekvenser for miljøet, og de konsekvenser skal undersøges i en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) i sidste halvdel af 2018. I planen for redegørelsen står der dog, at eneste berørte parter ved en udvidelse er Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Det er man meget uforstående overfor på Fanø, og derfor er man også usikker på, hvor uvildig og grundig undersøgelsen egentlig bliver.

Stor forståelse fra miljøudvalget

Han fortæller videre, at delegationen mødte stor forståelse hos miljøudvalget for, at Fanø har valgt at melde sig ud af projektgruppen med Esbjerg Kommune, da man kun ville få mulighed for at komme med supplerende bemærkninger.

- Vi blev spurgt ind til inddragelsen fra Esbjergs side eller manglen på samme, som vi ville udtrykke det. Der var stor forståelse for, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, og hvorfor vi ønskede foretræde, siger Christian Lorenzen.

Det er blandt andet Folketingets miljøudvalg, som skal godkende og videresende anbefalinger til EU-Kommissionen om rykningen af de Natura 2000-grænser, som Esbjerg Kommune har søgt om. Det har kommunen, da afstanden mellem den nye havneø og Natura 2000-området i etape 6 af havneudvidelsen nogle steder kun er på fem meter.

Med politikernes forståelse og interesse onsdag er Christian Lorenzen ret overbevist om, at Esbjerg igen vil få afvist ansøgningen om flytningen af grænserne for Natura 2000-området, ligesom det er sket tidligere.

- Vi står med en rigtig god følelse og en mindst lige så stor kampgejst som før. Det var rigtig positivt at mærke, at de fremmeste politikere her i landet interesserer sig for den slags spørgsmål, og at de ville lytte, selvom vi kommer fra en lille ø med 3400 indbyggere, siger Christian Lorenzen.