Havnekonflikt: Fanø klapper i hænderne over EU-svar

Esbjerg/Fanø: Et brev fra EU Kommissionen giver nu fornyet optimisme på Fanø. Brevet er nemlig vand på Fanøs mølle i forhold til at få bremset planerne om en havneudvidelse. Det mener i hvert fald viceborgmester på Fanø, Erik Nørreby (V).

- I brevet står der, at selvom udvidelsen af Esbjerg Havn ligger udenfor Natura 2000-området, kan det stadig have stor indflydelse på miljøet indenfor området. Hvis det har for stor indflydelse, er det ikke sikkert, at de får lov at udvide. Det passer os ganske udmærket, siger Erik Nørreby.

Brevet er et svar på Fanø Kommunes henvendelse, hvor kommunen ville have EU Kommissionen til at skride ind overfor den planlagte havneudvidelse. EU Kommissionen er nemlig myndighed for Natura 2000-områderne, og i brevet gør EU Kommissionen det klart, at der skal tages et særligt hensyn til områderne.