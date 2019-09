Esbjerg: Overraskelsen var ligeså stor hos mangeårig bestyrelsesformand for Esbjerg Havn, Flemming Enevoldsen, da han i sidste uge blev gjort bekendt med, at en vigtig passus i havnens lejekontrakt med direktør Bjarne Pedersen, manden bag Dokken-projektet, er fjernet.

- Det var en kæmpe overraskelse. Nu har jeg i gud ved hvor mange år gået sammen med Ole (tidligere havnedirektør Ole Ingrisch, red.) og sagt, at vi ikke skal have boliger på Dokken, og det var min opfattelse, at vi var sikret på to måder. Dels med den indgåede lejekontrakt, dels i kraft af den gældende lokalplan, der ikke tillader boliger. Der er ingen tvivl om, at jeg og resten af bestyrelsen har været inde over hovedprincipperne i så stor en lejekontrakt med den varighed, den har, men vi har på intet tidspunkt fået forelagt væsentlige forandringer i kontrakten såsom fjernelse af den omtalte passus, siger Flemming Enevoldsen. Han lægger ikke skjul på, at han ikke er begejstret:

- Jeg havde meget gerne set, at de sætninger i standardbetingelserne ikke var blevet streget, men i lejekontrakten står dog også, at "bebyggelsen ikke må medføre væsentlige gener for havnerelaterede virksomheder på Esbjerg Havn, siger han.

Ifølge direktør Bjarne Pedersen blev dele af lejekontrakten fjernet, fordi det var et krav fra Pedersen Gruppen, at man på et tidspunkt i løbet af de 100 år, lejekontrakter gælder, ville have mulighed for at bygge boliger på Dokken, hvis plangrundlaget skulle ændres. Og det accepterede havnen.