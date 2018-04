Havneformand: Vi har aldrig været i bedre form

Esbjerg Havn kunne tirsdag fejre sit 150 års jubilæum, og det var over 1100 mennesker med til at fejre i Musikhuset.

Esbjerg: Hvis nogen var i tvivl om, hvorvidt Esbjerg Havn har både historisk og aktuel betydning i byen, kunne de tirsdag aften få sikkerhed for, at det har den.

Flere end 1100 mennesker var nemlig mødt op i Musikhuset, og heraf havde omkring 1000 endda selv betalt mellem 230 og 295 kroner for en billet til det store jubilæumsshow i anledning af havnens 150 års jubilæum. Og da der tilmed har været udsolgt til forestillingen igennem længere tid, blev det mere end antydet, hvor stor betydning denne port til Nordsøen egentlig har.

Formand for havnens bestyrelse Flemming Enevoldsen var også i godt humør, og kunne i sin tale - lidt uvant for den vestjyske folkesjæl - svinge sig op til at være ganske godt tilfreds.

- Vi har aldrig været i bedre form, lød det fra formanden, som til JydskeVestkysten uddybede med følgende betragtning:

- Hvis vi nu var sjællændere, havde vi jo jublet og sagt, at det her bare er vildt fantastisk, men som vestjyder spejder vi selvfølgelig efter, hvor de næste sorte skyer er henne. Men det er nok også det, der har været med til, at havnen nu kan fejre 150 års fødselsdag i rigtig god forfatning, siger Flemming Enevoldsen.

Han hentyder blandt andet til, at selv om der med den nyligt indgåede Nordsøaftale er sikret et stort antal arbejdspladser langt ud i fremtiden, oplevede byen og regionen også, hvor sårbar den er, hvis eksempelvis oliepriserne daler voldsomt.