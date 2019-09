Havnefirmaer i Esbjerg advarer mod udsigt til boliger

Esbjerg: Virksomhederne på Esbjerg Havn vil ikke have blandet deres aktiviteter med boliger hverken i relation til Dokken eller havneøen på Esbjerg Strand. Ligeledes giver de samme virksomheder ikke meget for et nyt lovforslag, som skal gøre det umuligt for beboere at klage - ikke mindst, fordi de endnu ikke har set den konkrete lovtekst.

Sådan lyder meldingen fra en række havnevirksomheder, som avisen har hørt fra, efter at det er kommet frem, at der arbejdes med planer, der skal føre til havnenært boligbyggeri på både Dokken og Esbjerg Strand.

Først var det borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der i forbindelse med offentliggørelse af Det Faglige Hus' kommende kæmpedomicil med tilhørende p-hus på Esbjerg Brygge, erklærede sig varm på ideen om boliger på havneøen, dernæst kom det frem, at Pedersen Gruppen ved direktør Bjarne Pedersen, er i dialog med den kommunale forvaltning om et nyt boligprojekt på Dokken.

Og oveni hatten arbejdes der i Folketinget med en lovændring, som kort fortalt vil gøre det lettere at planlægge boliger tæt på havne og produktionsområder, idet man skal kunne tinglyse sig ud af beboeres ret til at klage over støj, støv og lugt.