Nyheden om, at Esbjerg Havns kontrakt med direktør Bjarne Pedersen ikke forhindrer boliger på Dokken, er en gigantisk overraskelse for virksomheder på Esbjerg Havn.

Esbjerg: Med en passus om forbud mod boliger, som for mange år siden er blevet slettet i lejekontrakten mellem manden bag Dokken-projektet, direktør Bjarne Pedersen, og daværende havnedirektør, Ole Ingrisch, er Esbjerg Havns årelange modstand imod boliger på Dokken på sin vis blevet hældt af brættet.

Og det kommer som gigantisk overraskelse for folk og virksomheder på Esbjerg Havn.

- Det er ikke noget, vi har haft kendskab til. Det kommer som en meget, meget stor overraskelse, fastslår Søren Stougaard, der er formand for Esbjerg Havn advisory board - det, der i gamle dage var Den Rådgivende Havnekomité på Esbjerg Havn.

Henrik Otto Jensen, medejer og administrerende direktør i shippingvirksomheden Niels Winther Group, siger, at såvel boliger på Dokken som de nye planer om boliger på Esbjerg Strand strider imod, hvad man historisk er blevet lovet.

- Vi venter i spænding på, hvad der er havnens officielle holdning til boliger på havnen. Og vi afventer ikke mindst, hvad der er kommunens officielle strategi i forhold til Esbjerg som erhvervshavn, siger Henrik Otto Jensen.

Så sent som forleden meddelte direktører og ejere i flere af Esbjerg Havns virksomheder, at de var stærkt imod en sammenblanding af boliger og havneaktiviteter. En nabovirksomhed til Dokken oplyste ovenikøbet, at boliger på Dokken ville bringe fremtidige investeringer i fare.