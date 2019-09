Havnefirmaer: Boliger på Esbjerg Strand må ikke indskrænke vores drift

Esbjerg: Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) understregede det kraftigt, da det lørdag i JydskeVestkysten blev afsløret, at han har bedt Plan & Miljøudvalget, om at undersøge muligheden for boligbyggeri på havneøen i Esbjerg Strand-projektet: Et kommende boligprojekt må under ingen omstændigheder lægge hindringer i vejen for havnevirksomhederne udfoldelse, fremhævede han.

Ikke jubel hos Semco

Nabovirksomheden Smedegaarden beskæftiger 20-30 ansatte med tung industrivirksomhed som ophugning af skibe og salg af metalaffald. Her er medindehaver og administrerende direktør, Morten Smedegaard, overrasket over borgmesterens udmelding.

- For er er som udgangspunkt o.k., men det må under ingen omstændigheder få indflydelse på vores forretning hverken i dag eller i fremtiden, siger direktøren.

Steen Brødbæk, administrerende direktør i en af Esbjergs største privatejede arbejdspladser, Semco Maritime, er i udgangspunktet ikke begejstret for udsigten til boliger fra firmadomicilet på Esbjerg Brygge. Og her tænker han ikke på sine mange funktionæransatte i kontoret. Semco Maritime har i dag værftsaktiviteter på Staget ved det forhenværende Esbjerg Oilfield Service (EOS), ligesom Semco har lejet arealet på det med sand og jord opfyldte 4. bassin, hvor firmaet har sine rig-aktiviteter.

- Jeg synes godt om, at vi gør noget, der udvikler Esbjerg, men som virksomhedsrepræsentant er jeg ked af, at man ikke holder fast i det, som området oprindeligt er udlagt til. Vi har jo set på havne andre steder i landet, hvad der sker, når boligerne kommer. Det vil eksempelvis formentlig betyde, at vi ikke kan få lov at udvide vores aktiviteter på grund af støj, siger Steen Brødbæk, der allerede har oplevet, hvad nærhed til boliger har betydet for Semcos aktiviteter på Esbjerg Havn.

Da Semco Maritime for nogle år siden etablerede rig-området til vedligehold og reparation af olie-rigge, blev man ifølge Brødbæk i forbindelse med VVM-vurderingen pålagt, at man skulle begrænse støjen om aftenen af hensyn til boligområdet omkring Mågeparken.

Hos Esbjerg Havn oplyser havnedirektør Dennis Jul Pedersen, at Esbjerg Strand-området er uden for havnens ejendomsret, og at den kommunale selvstyrehavn derfor som sådan ikke har nogen mening om eventuelle boliger på havneøen.