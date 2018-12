Havnedirektør dropper gylden aftale: Går glip af 700.000 kroner

Ole Ingrisch, der i sidste instans er ansat af Esbjerg Byråd, er nemlig ansat på en af de omdiskuterede åremålskontrakter, men fordi han stopper et år før tid, får han ikke den bonus, som ellers ventede på ham, hvis han var blevet i hjørnekontoret i havneadministrationen på Hulvejen i endnu cirka et år.

Senest kom det frem, at København Kommunes forhenværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, i forbindelse med sin fratrædelse i det offentlige selskab By & Havn, tidligere Københavns Havn, modtager 12 måneders løn samt en fratrædelsesgodtgørelse på et års løn - i alt 5,2 millioner kroner.

Ingen der taber pusten

Ole Ingrisch ønsker ikke selv at udtale sig om sit kontraktlige ansættelsesforhold, men siger, at han stopper, fordi han synes, tiden er den rettet.

- Jeg render ikke af pladsen. Jeg har passet min vagt og føler, at jeg nu afleverer en topprofessionelt drevet havn. Jeg har haft en fantastisk tid, og jeg er taknemmelig for, at jeg har fået lov til at stå i spidsen for Esbjerg Havn i en meget dynamisk og foranderlig periode, men denne havn fortjener ikke en halvgammel mand, der taber pusten.

- Tiden for mig er den rette, og nu kommer tiden, hvor jeg vil drosle lidt ned - få mere tid til børn og børnebørn, huset i Marbæk, jagt og sejlbåden, siger den Ingrisch, der til februar næste år fylder 64 år.

Ole Ingrisch stopper officielt den 1. marts, og han kalder i øvrigt i et større afskedsinterview i JydskeVestkysten sin tid som direktør for Esbjerg Havn for den mest fantastiske tid i sin karriere.

I begyndelsen af marts 2019 holdes en afskedsreception for havnedirektøren, der stadig vil holde fast i arbejdsmarkedet gennem bestyrelsesarbejde og konsulentopgaver.

Blandt andet er Ole Ingrisch formand for brancheorganisationen Danske Havne.

Ole Ingrisch´ afløser blev præsenteret forleden. Det bliver den 45-årige Dennis Jul Pedersen.