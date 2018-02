Havnedirektør: Plads til både havn og natur

Havnedirektør Ole Ingrisch anfører, at den samlede effekt af havnens aktiviteter er mindre belastende for miljøet, end den nogensinde har været.

Esbjerg: Der er løbet meget vand i Esbjerg Havns bassiner, siden Ole Ingrisch for snart 15 år siden satte sig i hjørnekontoret i havneadministrationen på Hulvejen.

Gennem årene har havnen investeret mere end en milliard kroner på udvidelser i takt med, at kunderne har efterspurgt mere areal, og Ole Ingrisch erkender da også med glæde, at Danmarks arealmæssigt største havn med et aktuelt areal på 4,5 millioner kvadratmeter er vokset markant gennem de seneste år.

- På sin vis forstår jeg jo godt naturfredningsforeningens fokus, fordi Esbjerg Havn er blevet større, og det er et hæderstegn. Men jeg frygter ikke, at man vil forhindre den planlagte udvidelse af havnen. Vi er til enhver tid positive over for at blive kigget i kortene af naturfredningsforeningen og andre miljøforkæmpere. I sidste ende skal vi være her alle sammen, siger Ole Ingrisch og påpeger samtidig, at Esbjerg ikke er den eneste havn i Vadehavet, idet han også henviser til havne som er betydeligt større end Esbjerg - Bremerhaven, Wilhelmshafen og Hamborg.

- I Esbjerg stræber vi efter at have den højeste miljømæssige standard. Det må man forvente af en moderne havn, og det er ikke til diskussion, fastslår havnedirektøren.