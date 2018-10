Ribe: Med mindre en ny køber melder sig banen ganske snart, så vil det inden årets udgang ikke længere være muligt at få købe alt godt til haven hos Grøn Fritid på Industrivej.

Butikkens ejer, Stig Nørgaard, der har haft havecentret siden år 2000, har nemlig valgt at lukke butikken, da det ikke har været muligt at sælge den, hvilket ellers har været ønsket siden foråret, hvor hans kone Poula afgik ved døden.

- Stig er rigtig ærgerlig over at skulle lukke butikken, men han er stadig hårdt ramt af Poulas død, fortæller Gunhild Nørgaard, der er Poulas og Stigs datter.

- Det har været en utrolig svær beslutning at tage, for det ligger min far rigtig meget på sinde, at der er en Grøn Fritid-butik i Ribe, og at hans ansatte har et job. Men min far er ved at være gammel, og det har ind til videre ikke været muligt at finde en til at overtage butikken, siger Gunhild Nørgaard og forklarer, at man er meget åbne over for at tale med folk, der kunne have interesse i at overtage Grøn Fritid.

- Hvis der er nogen, der er interesserede i at overtage, så er vi åbne for dialog. Jeg mener da, at det er realistisk, at vi kan finde en, for det er ikke nogen dårlig forretning, men det kræver selvfølgelig noget fagkundskab at drive butikken, siger Gunhild Nørgaard.

Ophørsudsalget starter tirsdag 2. oktober, og Gunhild Nørgaard forudser, at butikken nok ikke længere er der ved juletid, hvis ikke der sker noget inden da.