Havaffald: Hjælp med at rydde op på stranden i Esbjerg

Fiskeri- & Søfartsmuseet støtter kampen for et bedre havmiljø og inviterer derfor alle børn og voksne til en fælles strandrensning af Esbjerg Strand.

Esbjerg: Lørdag 21. september er flere end 150 lande samlet om et enkelt mål - at fjerne affald fra naturen. Arrangementet hedder World Cleanup Day og ifølge Fiskeri og Søfartsmuseets biolog, Melanie Brauckhoff, er der nok at gå i gang med - også i Esbjerg. Derfor stiller museet poser, handsker og en lille forfriskning til rådighed og håber hermed, at så mange som muligt vil være med til at gøre en aktiv indsats.

- Klimaproblemer, overforbrug og forurening er udfordringer, som vi alle står over for i hverdagen. Konsekvenserne har en synlig indflydelse på vores miljø, hvilket Fiskeri- og Søfartsmuseet nu ønsker at sætte fokus på. Vi vil aktivt forsøge at gøre en forskel og opfordrer derfor til, at vi står sammen i kampen mod havaffald. Arrangementet er åbent for enhver. Tilmelding er ikke påkrævet, lyder det fra Fiskeri- & Søfartsmuseet.

Arrangementet starter klokken 10.00 ved de fire hvide mænd, og fortsætter indtil klokken 15.00. Det er muligt at støde til i løbet af dagen, og man bestemmer selv, hvor lang tid man ønsker at bidrage.

For hver pose, man fylder med affald fra stranden, udløser man et lod i dagens konkurrence, som Fiskeri- og Søfartsmuseet sponsorerer. Desuden modtager alle deltagere en rabatkupon til et besøg på Fiskeri- og Søfartsmuseet som tak for indsatsen.

Også ved Lergravssøen kan man lørdag give en hånd med oprydningen. Her er det Netto, der fra klokken 10.00 til 15.00 inviterer lokalområdet til at hjælpe med at samle plastik og skrald. Medarbejdere fra de lokale Netto-butikker vil stå klar med affaldssække, redskaber og forfriskninger og vil derudover selvfølgelig også hjælpe med at samle skrald sammen i området.