I et år og otte måneder nåede Hästens at dele adresse med Garant Tæpper på Stormgade 133. Men nu har butikschef Sanne Theilgaard besluttet, at handlen af luksussengene skal foregå fra centrum.

Esbjerg: Skal der købes luksus seng til efteråret er det ikke længere i Stormgade 133, kortet skal køres igennem. Til september flytter Hästens nemlig ind til centrum i frisør Saksehaands gamle lokaler i Torvegade 41. Her er lokalerne ved at blive klargjort til indflytning, så Sanne Theilgaard kan skabe et nyt showroom til de velkendte blå og hvidternede senge. Og adresseændringen er ikke helt tilfældig.

- Jeg synes, at vi passer meget godt ind i det segment af butikker, der ligger i Torvegade. Man kan sige, at vi deler kundeklientel med mange af de butikker, der ligger der, siger Sanne Theilgaard.

Hästens nye naboer bliver blandt andet Osteklokken, Kaffe og Thehuset og Esbjerg Skind og Pels. Alle butikker, som Sanne Theilgaard, kan identificere sig med.

- Jeg tror roligt, at man kan sige, at de kunder, der handler i de butikker, går efter kvalitet. Og det er også det, vi står for, fortæller hun og fortsætter.

- Jeg forventer, at de kunder, der kommer i Torvegade, er mere relevante, forstået på den måde, at der ikke kommer så mange osere, som der har gjort for eksempel fra Ilva. Når man køber en seng fra Hästens er det sjældent impulsivt .

Hos Hästens i Esbjerg koster den billigste seng 36.000 kroner, men vil man have det bedste af det bedste, skal man lægge 417.000 kroner på disken. Hästens senge findes dog i priser helt op til en million kroner.