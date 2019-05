Esbjerg: Et par betjente på patrulje spottede tirsdag klokken 20.45 i krydset Baggesens Allé-Grønvangsvej en bil, som før er blevet brugt i forbindelse med salg af euforiserende stoffer.

Da betjentene gjorde tegn til personerne i bilen om at standse, sprang de to mænd i bilen ud og løb.

- Den ene mand havde en gennemsigtig pose i hånden og sprang gennem en hæk og videre ind i en have, fortæller politikommissær Ole Hillerup, de er leder af den lokale efterforskning i Esbjerg ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

De to betjente satte efter de flygtende mænd og fik hurtigt og uden større dramatik fanget og anholdt dem.

I haven, hvor den ene mand var flygtet ind i, blev der fundet en frysepose, der indeholdt 190 gram hash.

- Vi ransagede de to mænds bopæl, og her fandt vi en lille mængde kokain, oplyser Ole Hillerup.

De to mænd på henholdsvis 41 og 27 år er blevet afhørt og efterfølgende løsladt igen. De er sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med salg for øje.