Hashhandlere fik begge fængselsdom og opholdsforbud

To hashhandlere er blevet dømt for at være en del af et organiseret, banderelateret netværk, der har handlet med større mængder hash i Esbjergområdet.

En 17-årig mand blev idømt et år og tre måneders fængsel, hvoraf de seks måneder var ubetinget, hvilket svarer til den periode, han har siddet varetægtsfængslet. Derfor er han nu løsladt igen. En 26-årig mand blev idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel og sidder fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Forbud mod at komme steder

De to mænd, der er henholdsvis syrisk og irakisk statsborger, fik desuden en advarsel i forhold til en udvisning, og så fik de forbud mod at opholde sig i store dele af deres hjemkommune Esbjerg de næste tre år. - Jeg er tilfreds med dommene, som viser, at retterne slår hårdt ned på organiseret og banderelateret narkotikakriminalitet. Der er givet strenge straffe, og retten valgte også at give et opholdsforbud i store dele af Esbjerg, hvilket vil betyde, at området, hvor de domfældte har forøvet deres kriminelle gerninger, i tre år vil være lukket land, siger anklager ved Særlig Efterforskning Vest Morten Rasmussen i en pressemeddelelse.

De to mænds rolle i netværket har primært været at deltage i at bringe hash ud til kunder i Esbjerg og omegn. De udbad sig begge betænkningstid i forhold til, hvorvidt de vil anke dommen.