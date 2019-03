Hashhandler slap for forvisning fra hele kommunen

Vestre Landsret i Esbjerg har afsagt en historisk dom. For første gang er omfanget af et opholdsforbud til en dømt i en bandesag blevet anket, men resultatet blev dog det samme som i byretten.

Esbjerg Kommune: Bandemedlemmer, der bliver idømt opholdsforbud, kan fremover godt indstille sig på, at de formentlig slipper for at blive smidt helt ud af den kommune, de bor i og har begået deres kriminalitet i.

Det står klart efter tirsdagens historiske dom i Vestre Landsret i Esbjerg.

Her fik 22-årige Salman Al-Hulo fra Esbjerg en lille rabat på sin dom fra byretten, hvor han blev idømt to års fængsel og fik forbud mod at opholde sig i Esbjerg by i fire år.

Landsretten nedsatte straffen til et år og ti måneder og stadfæstede byrettens afgørelse om opholdsforbud.

Al-Hulo blev i november 2018 i byretten fundet skyldig og erkendte en lang række forhold omhandlende overtrædelse af loven om euforiserende stoffer og våbenloven, og det altoverskyggende forhold var salg af ikke under 43 kilo hash over en periode på to en halv måned med en omsætning på cirka to millioner kroner og en personlig fortjeneste på 673.000 kroner.

Han har forklaret, at han var videreformidler af hash for en bagmand, som han ønsker at oplyse navnet på. Han blev betroet en telefon, hvor man kunne ringe og bestille og købe hash, minimum 50 gram ad gangen. Teleoplysninger har afsløret, at der hver dag blev solgt mellem cirka 200 gram og op til 1,4 kilo.