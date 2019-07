Har du tabt en ring i Odense Zoo?

Esbjerg: Odense Zoo leder efter en kvinde fra Esbjerg.

I et opslag på Facebook skriver Odense Zoo, at en kvinde sammen med sin mand eller kæreste var på besøg i parken i weekenden den 22. og 23. juni, og at kvinden tabte sin ring under besøget. Det skete fra "Bøgetoppen" - en vandrerute oppe i trætoppene.

Kvinden tog kontakt til en dyrepasser ved navn Sandie, og de aftalte, at kvinden skulle aflevere sit navn og nummer i butikken i Zoo, så hun kunne blive kontaktet, hvis ringen skulle dukke op.

Nu står Zoo i Odense med det problem, at der i butikken ikke er oplysninger om kvinden, der tabte ringen. Om hun ikke har givet oplysningerne, eller om de er blevet væk, vides ikke.

Personer med metaldetektorer vil gerne hjælpe, og derfor er der brug for lidt flere informationer fra kvinden, så jagten på ringen for alvor kan begynde.

Kvinden skulle ifølge opslaget fra Odense Zoo være midt i 20'erne, fra Esbjerg, hun har formentlig rødblond hår, og ringen var et arvestykke. /jeo