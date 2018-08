Har du lyst til at blive brandmand?

Esbjerg: Frivillige har gang på gang hjulpet til ved sommerens mange naturbrande, også i Vestjylland. Frivillige brandvagter har patruljeret i Marbæk Plantage nordvest for Esbjerg for at vejlede de besøgende om afbrændingsforbuddet og opfordre til forsigtighed og omtanke i den knastørre natur. Det er også frivillige, der bemander samaritterteltene ved store arrangementer og hjælper beredskabet i tilfælde af en katastrofe. Nu har du muligheden for at blive frivillig i brandvæsenet.

Sydvestjysk Brandvæsen har allerede omkring 150 aktive frivillige på Fanø, i Esbjerg, i Ribe og i Varde, men flere opgaver kræver flere hænder. Derfor søger Sydvestjysk Brandvæsen nu nye frivillige i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Der er brug for frivillige over en bred front under overskrifterne: "Stab, Indsats & Klima", "Førstehjælp & Samaritter" og "Indkvartering & Forplejning".