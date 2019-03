Happy Helper åbner afdeling i Esbjerg

Esbjerg: De er den største deleøkonomiske service i Danmark foruden biludlejning, og på søndag åbner Happy Helper i Esbjerg.

Der er ikke tale om et rengøringsfirma, men en online markedsføringsplads, der forbinder forbrugere med rengøringsfolk, Happy Helpers, der har lyst til at gøre rent.

- Vi har fået flere forespørgsler fra Esbjerg, men vi har ikke været helt klar. Vores platform har to former for brugere - hjælpere og kunder - og de skal gerne følges ad. Det nytter ikke noget at åbne en afdeling, hvis ikke der er nogle, der er klar til at tage et rengøringsjob, siger medstifter Dennis Forchhammer og tilføjer:

- Vi har først nu fundet nok hjælpere til, at vi tør åbne. Vi håber, at flere vil følge.

Dennis Forchhammer startede Happy Helper i 2016 sammen med Jesper Brok-Jørgensen, Adam Sebastian Sheikh Hjorth og Mathias Ovdal. De fire familiefædre fik idéen, da de selv forgæves søgte hjælp til rengøringen.

- Dengang var der ingen, der snakkede om privat rengøring, fordi det altid var sort arbejde. Det ville vi gerne gøre op med, siger Dennis Forchhammer.

Happy Helper har i dag afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Odense. På landsplan har platformen knap 3000 rengøringshjælpere og over 6000 kunder.

Åbningen i Esbjerg er udtryk for et lidt bredere geografisk fokus, og på sigt håber stifterne at kunne tage platformen med til udlandet. Med det for øje besluttede ledelsen i april 2018 at gå børsvejen i jagten på ny kapital. Det resulterede i et bruttoprovenu på 38 millioner kroner.