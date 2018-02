BRAMMING: Søndag den 25. februar kl. 14.00 holder journalist og musiker Hans Rømer, Kolding, et foredrag om sent i livet at finde ud af, at hans far var tysk soldat. Det var først, da moderen døde, at sandheden kom frem, og Hans Rømer begyndte sin søgning efter sin tyske familie. Foredraget holdes i Sognegården, Bramming, og det er arrangeret af Grundtvigsk Højskoleforening og Grænseforeningen. Alle er velkomne.