Hans Jørgen genså sin arbejdsplads for første gang efter voldsom ulykke

Fredag eftermiddag var der åbent betonværk hos Unicon Ribe, og for Hans Jørgen Bjerregaard var det første gang han besøgte sin gamle arbejdsplads, siden han for 24 år siden kolliderede med et tog i sin betonbil.

Ribe: Det var primært forretningsforbindelser og venner af huset der mødte frem, da betonværket Unicon Ribe fredag middag bød inden for til Åbent Betonværk i Ribes industrikvarter. Mange lokale samarbejdspartnere var mødt frem for at hilse på den lokale betonproducent, som de fleste ripensere tidligere kendte som KBK Beton.

- Vi har købt den op, så værket nu hører ind under Unicon-konceptet. Der går lang tid imellem, at nogen lige køber et betonværk, så vi synes det var en fin ting at åbne op og vise, hvordan man driver et værk som dette, sagde key account manager Ken Bjørngaard, mens de mange gæster skiftevis tog på rundtur på værket og nød den grillede pattegris i selskab med en kold fadøl.

En af dagens gæster var Hans Jørgen Bjerregaard fra Ribe. Han blev i 1973 ansat som chauffør hos KBK Beton, men stoppede brat for 24 år siden, da hans betonbil blev påkørt af et DSB-tog, da hverken signal eller blink virkede på en overskæring på Roagervej syd for Ribe.

- Det er første gang, jeg er her siden dengang, og det er da lidt underligt at være her igen, sagde Hans Jørgen Bjerregaard, der efter ulykken lå i koma i 13 dage.

- Der er da sket lidt siden, og det er sjovt at se den udvikling, der har været. Men det ser godt ud i dag, sagde Hans Jørgen Bjerregaard, mens Unicon-ansatte med glæde lyttede til Hans Jørgen Bjerregaards historier om, hvordan værket med siloer og mørtelværk blev drevet i hans tid hos KBK Beton.

- Tiden er i hvert fald rendt fra mig herude. Dengang var det ikke nær så teknisk, men jeg kan jo se, at de følger godt med herude, sagde Hans Jørgen Bjerregaard, inden han sammen med sønnen Jacob igen forlod sin gamle arbejdsplads.