Hanne bor i bandernes baghave: Det er ikke mit Kvaglund

De kalder sig Kvaglundbanden, men i Kvaglunds villakvarter ønsker de ikke at sættes i forbindelse med narkotika og skyderier. Det påvirker trygheden og ikke mindst huspriserne. Problemerne finder man ikke i deres Kvaglund, synges der i kor.

Esbjerg: Det er lidt efter frokosttid i Kvaglund, og det kan måske være svært at tro, men bare 1500 meter væk holder en bande til. Her i Hanne Blochs have er der ellers fred og ro. Her er hverken høj pistolføring eller hashpushere på hjørnet. En solsort synger godt nok lidt højt, og lige på den anden side af hækken går der en mand og lufter sin Golden Retriever. Men ellers er det en stille dag i villakvarteret. Indenfor sidder Hanne sammen med sin mand og drikker kaffe, mens de kigger lidt i en avis. Her har de boet i flere end 30 år, og de er overbeviste om, at de skal bo her, indtil de skal bæres ud. Men de er efterhånden ved at være godt og grundigt trætte af, at en flok ballademagere er ved smadre bydelens omdømme. Salon-skyderiet for godt en uge siden markerede en eskalering af den konflikt, der det seneste halve år har udspillet sig mellem to af Esbjergs kriminelle grupperinger, nemlig Stengårdsvej-gruppen og Kvaglund-gruppen. - Vi har boet herude i mange år, og det har da forandret sig meget. Der sker nogle ting, der ikke skete før i tiden. Og det påvirker mig. Jeg bliver nervøs, når jeg går rundt i området omkring vores lille villakvarter. Når jeg kører til købmanden, eller når jeg skal på biblioteket. Man ved jo ikke, hvem der bliver ramt, når der skydes. Det kan lige så godt være en, der er helt uskyldig, siger Hanne.

Om Kvaglund Både villakvarteret nord for Kvaglund kirke og Hedelundgårdparken mod syd er en del af Kvaglund Sogn.I villakvarteret er der flere, der ikke identificerer Hedelundgårdparken som en del af Kvaglund.



Alligevel kalder den lokale kriminelle bande sig for Kvaglundbanden.



Der bor cirka 4200 mennesker i Kvaglund Sogn.

Påvirker huspriserne Men det er ikke bare trygheden i Kvaglund, som balladen mellem Esbjerg bander påvirker. Hanne Bloch mener, at det går ud over bydelens image, og det er hun ked af. Hun elsker nemlig at bo der. - Her er jo fantastisk. Naturen er lige rundt om hjørnet, og her er ellers så fredeligt. Men det er der desværre mange, som ikke ved. Der er et hus længere nede ad vejen, der har været til salg i næsten tre år. Folk er bange for at flytte til Kvaglund, og det er på grund af de banditter, siger hun. Ifølge ejendomsmægler Svenne Nielsen fra RealMæglerne i Esbjerg har det en stor påvirkning på boligområdet, at det ligger tæt på en adresse, hvor der er bandeproblemer. - Dårlig omtale er altid noget skidt for et boligkvarter. Og det kan virke urimeligt, for Kvaglund har en masse at byde på. Men faktum er, at problemerne i Hedelundgårdparken har haft en indflydelse på huspriserne i Kvaglund, der ikke har udviklet sig helt så positivt som resten af Esbjerg, siger han.

Ikke en del af Kvaglund En lille tilfældig stikprøve foretaget af JydskeVestkysten viser da også, at priserne i Kvaglund har udviklet sig langsommere end andre bydele. Ifølge boligsiden.dk er huspriserne i Jerne og Gjesing steget med mellem 10 og 15 procent fra 2013 til 2017. I Kvaglund har det til gengæld næsten stået stille. Og Hanne Bloch er ikke i tvivl om, hvad der skal ske, før det ændrer sig. Hun mener ikke, at hendes boligkvarter skal sættes i forbindelse med de ting, der foregår i Hedelundgårdparken. Det er to vidt forskellige steder, mener hun. - Det er ikke det Kvaglund jeg kender. Det er ikke mit Kvaglund. Det er blevet slemt at sige, at man er herfra. Folk forbinder det med bander og ballade. Sådan har det altså ikke altid været. Jeg anser ikke Hedelundgårdparken som en del af Kvaglund.