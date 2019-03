Hannas datter: Det hjælper jo ikke min mor

Politikernes forsøg med at lade både plejehjemsbeboere og hjemmeboende ældre deltage i aktiviteter på Margrethegården i Ribe er affødt af Hanna Helth Jensens ulykkelige situation på Østerbycentret i Esbjerg, hvor hun som beboer ikke må deltage fuldt ud i aktiviteterne i daghjemmet. Hannas datter er ikke imponeret over forsøget.

Det er nu fire måneder siden, Hanna flyttede ind på plejehjemmet, og dermed mistede hun retten til at komme i daghjemmet og deltage i aktiviteterne hver dag. Det har hun ellers gjort i seks år, og det har gjort hende ulykkelig og deprimeret, selv om hun har fået lov at komme i daghjemmet tre dage om ugen.

- Mor ringer til mig og fortæller, hvor ked af det hun er, hver gang det er onsdag eller torsdag - de to dage om ugen, hvor hun ikke må være på daghjemmet. Nu kommer kommunens rapport og fortæller det, som vi i bund og grund godt vidste i forvejen, nemlig at der ikke er venteliste til daghjemmet, så hun optager ikke en plads fra andre. Det er så synd for hende, og det er frustrerende ikke at kunne hjælpe hende, siger Marianne Poulsen, Hannas datter.

Den 3. februar bragte JydskeVestkysten historien om 80-årige Hanne Helth Jensen, der er beboer på demensafsnittet på Østerbycentret. Her flyttede hun ind i november 2018, og det betød samtidig, at hun ikke længere fuldt ud måtte benytte aktiviteterne på centrets daghjem, som hun ellers har deltaget i gennem seks år. Daghjemmet er kun for hjemmeboende ældre. Hanna har fået lov til at komme på daghjemmet først to og senere tre dage om ugen i en ikke nærmere bestemt overgangsperiode. Som reaktion på historien har politikerne i Sundhed- & Omsorgsudvalget fået lavet en analyse af de kommunale ældreaktiviteter.Det er nu som et forsøg blevet besluttet at samtænke aktiviteter for hjemmeboende og plejehjemsbeboere på Margrethegården i Ribe.

Hanna er stadig ulykkelig

Olfert Krogh, formand for Sundhed & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, hvorfor kan Hanna ikke få lov at bruge daghjemmet hver dag, når der nu ikke er venteliste til pladserne?

- Jeg ønsker ikke at kommentere den enkelte sag, men når man har givet hende tre dage om ugen, så synes jeg sådan set, at det er landet på en fornuftig måde. Selvom der ikke er venteliste, så kan der være enkelte dage, der er fuldt booket ud. Jeg ved ikke, om det er tilfældet her. Nu laver vi forsøget i Ribe med at samkøre aktiviteter for hjemmeboende og plejehjemsbeboere, så må vi se, om vi kan udbrede modellen.

Marianne Poulsen er ikke voldsomt imponeret.

- Det er på den ene side det rigtige at gøre for at afhjælpe problemet på lidt længere sigt, men på den anden side hjælper det bare ikke min mor her og nu. Hun er stadig ulykkelig og på antidepressiv og beroligende medicin. Det kan hun ikke blive ved med at være, det skal trappes ned. Det her fylder stadig alt i min mors hoved, og det er den manglende adgang til aktiviteterne, der gør hende ulykkelig, det siger lægerne jo selv, siger Marianne Poulsen.