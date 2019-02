Hanna spiller ikke længere banko

80-årige Hanna Helth Jensen er stadig ulykkelig over sin situation på Østerbycentret, og nu har medicinen fjernet hendes lyst til bankospil. I 30 år har hun spillet seks dage i ugen, men nu er lysten væk.

- Min mor er meget ked af det. Hun kan simpelthen ikke forstå, hvorfor hun ikke må komme på daghjemmet hver dag og være sammen med sine venner. Det overskygger langt glæden ved de tre dage om ugen, hvor hun har fået lov til at være der. Sådan er det inde i min mors hoved, og det kan vi ikke lave om på, siger hendes datter Marianne Poulsen.

Og hun er stadig ulykkelig over situationen.

Den 80-årige demente kvinde har stadig kun lov til at deltage i aktiviteterne i dagcentret tre ud af ugens fem hverdage. Onsdag og torsdag er hun henvist til at sidde i sin egen lejlighed eller til at gå på "Violen", der er et aktivitetsrum uden personale tilknyttet og uden egentlige aktiviteter.

Ingen lyst til banko

Hanna Helth Jensen er så ked af situationen, at lægerne giver hende antidepressiv medicin.

- Det får hun, så længe der er behov for det, og lægerne skriver selv sort på hvidt i journalen, at årsagen til depressionen efter deres klare opfattelse er den manglende fulde adgang til aktiviteterne i daghjemmet, så det hele bider sådan set sig selv lidt i halen, når hun ikke får lov at komme på daghjemmet, siger Marianne Poulsen.

Det er hende, der styrer sin mors økonomi, og efter indflytningen på plejehjemmet i november sidste år blev Hannas bankospil sat ned til tre dage i ugen. Men nu er lysten helt forsvundet.

- Min mor har gået til bankospil seks dage i ugen i 30 år, men siden sidste uge har hun ikke været afsted én eneste gang. Det er medicinen, der gør hende træt og får hende til at miste lysten, så også set i det lys er der på ingen måde en holdbar løsning, og jeg må sige, at vi er meget frustrerede over situationen, siger Marianne Poulsen.