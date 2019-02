Hanna-sag: Udvalgsformand var på besøg

Esbjerg: I løbet af ugen har formanden for Sundhed- og Omsorgsudvalget Olfert Krog (DF) besøgt plejehjemmet Østerbycentret, 'Violen' og daghjemmet. Det har han gjort på baggrund af sagen om 80-årige Hanna Helth Jensen, der ikke længere må deltage i aktiviteterne på daghjemmet fem dage i ugen. Olfert Krog fortæller, at han med besøget ville ud og se, hvad plejehjemmet havde og kunne byde på.

- Det var næsten som at komme ind i et hjem. De ældre sad og spiste, og personalet var med til at hjælpe. Det hele gik på en rigtig god måde, og der var styr på det. Det var der også på daghjemmet, siger Olfert Krog.

På plejehjemmet er der andre beboere, som har individuelle aftaler om at bruge daghjemmet - ligesom Hanna Helth Jensen har. Det er noget, som personalet vurderer, oplyser Arne Nikolajsen, direktør i Sundhed og Omsorg i Esbjerg Kommune.

- I forhold til Hannas situation er det den lokale ledelse, der følger hendes udvikling og ser, hvordan det går. Derudover har udvalget (Sundhed- og Omsorgsudvalget red.) valgt, at de vil have en analyse af aktiviteterne på kommunens plejehjem for at se, om der sker nok, og om der er noget, der kan gøres anderledes. Men det er mere en generel analyse, siger Arne Nikolajsen.

Han fortæller desuden, at aftalen om de tre dage på daghjemmet for Hanna Helth Jensen ikke er for al evighed.

- Men aftalen kan vare flere år, et halvt år eller kortere tid. Det er indtil personalet mener, at Hanna er faldet til ro på plejehjemmet, siger Arne Nikolajsen.