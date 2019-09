Handicappede vælter kommunekassen: 40 millioner kroner ekstra til botilbud

Voldsomt udgiftspres på handicapområdet ser ud til at fortsætte de kommende år, og det kan vælte budgetterne. En ny handleplan bliver nødvendig for at genoprette økonomien.

- Jeg kan ikke mindes, at det har været så stramt økonomisk som nu. Vi kan ikke spare os ud af en merudgift på 40 millioner kroner i fremtiden, siger udvalgets formand, Henrik Vallø (Borgerlisten).

Som JydskeVestkysten tidligere har beskrevet, tyder alt på, at udgiftspresset på dette område vil fortsætte. Er det tilfældet, vil der blive behov for en ny handleplan for de voksne handicappede, så budgettet kan genoprettes.

Esbjerg Kommune: Udgifterne til voksne handicappede er eksploderet. Alene i år har det kostet 40 millioner kroner ekstra at sikre de handicappedes botilbud, og økonomifolkene på rådhuset i Esbjerg følger den voldsomme vækst i udgifterne tæt.

Henrik Vallø (Borgerlisten) formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Det bliver svært at finde flere steder, hvor der kan spares. Gabet mellem det planlagte budget og forbruget er stort. Det skyldes, at flere handicappede har fået behov for bolig og i længere tid, og samtidig stiger priserne.

Besparelser kan være på vej

Han forventer, at merforbruget på botilbuddene til handicappede i år skal dækkes med en tillægsbevilling eller ved at finde besparelser på andre områder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

- Men det bliver svært at finde flere steder, hvor der kan spares. Gabet mellem det planlagte budget og det reelle forbrug er stort. Det skyldes, at flere handicappede har fået behov for en bolig og i længere tid, og samtidig stiger priserne, siger udvalgsformanden.

Sidste efterår vedtog et samlet byråd et budget, hvor man pointerede, at netop området for vokse handicappede efter flere års store millionbesparelser blev friholdt.

- Dengang kunne vi ikke forud et så stort forbrug. Der er flere modeller, hvor man for eksempel kan køre videre med en ubalance fremadrettet og med mindre besparelser, siger Henrik Vallø, der understreger, at han har det meget svært med besparelser på de handicappede.

- Men vi kan stå i en situation, hvor vi må gøre noget, altså tilføre flere penge og måske lave mindre besparelser, siger Henrik Vallø.

Det er ikke kun på handicapområdet, at udgifterne er større end budgettet. Samlet tegner der sig merudgifter på 150-160 millioner kroner årligt i Esbjerg de kommende år, hvis ikke der gribes ind.