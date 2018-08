Handicappede løftet i 55 meters højde

Da ETAC tirsdag holdt markedsdag for rehabiliteringscentrets brugere, kunne også kørestolsbrugere få en tur 55 meter op i luften med en kran.

Esbjerg: Handicappede kørestolsbrugere og senhjerneskadede borgere kom højt op at flyve og fik luft under hjulene. Tirsdag holdt ETAC Rehabiliteringscenter markedsdag, hvor foreningerne bag ETAC var med. Her kunne brugerne af rehabiliteringscentret blandt andet deltage i handicapidræt - eksempelvis i form af kørestolsslalom.

De besøgende på markedsdagen kunne også slentre rundt ved de forskellige stande, købe mad og kaffe og prøve en tur i en rickshaw-cykel, mens den ægte markedsstemning kom til udtryk med musik fra en harmonika. Den mest ekstraordinære oplevelse på dagen var dog nok turen op i luften med en kran, hvor man kunne se ud over Esbjerg by fra 55 meters højde.

Kranen var stillet til rådighed kvit og frit af BMS kraner, og elever fra Rybners redderuddannelse hjalp til for at give brugerne på ETAC Rehabiliteringscenter en oplevelse for livet.