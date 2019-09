Borgere i botilbud skal visiteres til en kostordning. Alle borgere, der bor i botilbud, skal betale for kost. Hvis borgeren kan deltage i madlavningen, visiteres borgeren til socialpædagogisk bistand til madlavning efter serviceloven og skal ikke betale særskilt for de personaleudgifter, der er ved madfremstillingen. Hvis borgeren ikke kan deltage i madlavningen, visiteres borgeren til "madservice", og der kan opkræves betaling for personaleudgifter ved madlavning, fordi maden produceres og forberedes uden deltagelse af borgeren. Beløbet er på cirka 1350 kroner månedligt, hvis al mad fremstilles og anrettes på botilbuddet uden borgerens medvirken. Hvis for eksempel aftensmad købes færdigfremstillet udefra, reduceres kostløn-andelen med 40 procent, fordi fremstilling indgår i den pris, der betales for den eksterne mad. Den såkaldte kostlønandelen udgør så cirka 815 kroner per måned.

Oprydning på vej

Esbjerg Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg skal tirsdag tage stilling til de mulige store tilbagebetalinger og den fremtidige praksis.

En borger med handicap, der fejlagtigt har betalt personaleudgifter til madfremstilling, vil for tre år få cirka 48.600 kroner tilbage, hvis politikerne følger forvaltningens indstilling.

I modsat retning peger DBO's rapport på, at en gruppe borgere med handicap måske har betalt for lidt. Nogle har betalt leje for fællesarealer, andre har ikke. Og det er er fejl, for alle skal betale husleje for fællesarealer. Det betyder, at nogle borgere vil nu få en højere husleje. Men da alle borgere med handicap i midlertidige og længerevarende botilbud er garanteret et månedligt rådighedsbeløb på 2500 kroner, vil de blive kompenseret af kommunen, hvis de ikke længere har et rådighedsbeløb på 2500 kr. Bor de i et botilbud bygget efter almenboligloven har de mulighed for at søge boligstøtte til den højere husleje.

Reglerne er komplicerede, fastslår Social & Tilbud, som sammen med konsulentfirmaet BDO har arbejdet på at sikre, at praksis fremover er korrekt.

Kommunen vil nu have ryddet op i hele 200 sager om betaling. Flere sager drejer sig om borgere, der har boet i botilbud i flere år.