Handicapkørsel i Esbjerg Kommune får kritik

- Tidligere blev min datter kørt hjem til bopælen med stor præcision. Det var klokken 15.15 hver dag. Sådan er det ikke mere. Nu varierer tidspunkterne, så den ene dag er det klokken 15.10 - den næste dag en time senere. Årsagen er, at chaufførerne ved HB Care også har lægekørsel som en del af deres arbejdsopgaver, og det betyder, at der kan komme presserende opgaver indover, som betyder at hjemtransporten med de handicappede borgere så udskydes. Som pårørende er det svært at regne med, og det er svært at planlægge efter, siger Johannes Schmidt.

Kørslen til og fra institutionen var indtil årsskiftet en uproblematisk affære, men sådan er det ikke mere efter, at Esbjerg Kommune har skiftet leverandør. Indtil årsskiftet var det firmaet Skjern Bilen, som stod for kørslen, men nu er det firmaet HB Care, som har vundet udbuddet, og det er Johannes Schmidt ikke ovenud begejstret for.

ENDRUP: Johannes Schmidt fra Endrup er far til en voksen multihandicappet datter, som hver dag på ugens fem hverdage køres til og fra hjemmet i Endrup til institutionen Åmosen i Hjerting, som er et dagtilbud til voksne handicappede.

I Esbjerg Kommune er der 26 botilbud for fysisk og psykisk handicappede borgere. De 12 af disse ligger i den gamle Esbjerg Kommune. 13 er i den tidligere Ribe Kommune, mens der er et enkelt botilbud for handicappede i den tidligere Bramming Kommune.

Indkøringsvanskeligheder

I den første måned, i januar, valgte han ikke at beklage sig over ændringerne.

- Det kunne jo være indkøringsvanskeligheder for en ny leverandør. Men efterfølgende har jeg så rejst kritikken over for chaufførerne, og nu gør det da i det mindste det, at de ringer på forhånd og siger hvornår de kommer. Men det er stadig på vidt forskellige tidspunkter, siger Johannes Schmidt.

Thomas Eriksen, centerleder på Udviklingscenter Vest, som tæller 26 botilbud for handicappede borgere i Esbjerg Kommune, bekræfter at der har været en del indkøringsvanskeligheder efter, at firmaet HB Care har overtaget kørslen med handicappede borgere.

- Alle de klager vi har fået fra borgere og fra medarbejdere i vores organisation har vi videresendt til firmaet. Og vi har forlangt, at tingene skal forbedres. Der vil selvfølgelig være visse indkøringsvanskeligheder, når man skifter leverandør, men vi har været i dialog med firmaet og her understreget, at der skal ske forbedringer. Vi har både fra borgere og fra medarbejdere fået informationer om, at kørslen ikke har fungeret fuldt tilfredsstillende, siger Thomas Eriksen.

JydskeVestkysten ville gerne have forelagt kritikken for HB Care. Vi blev henvist til firmaets direktør Jacob Krogsgaard, som dog ikke er vendt tilbage på avisens henvendelser.