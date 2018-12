Handelsgymnasium flytter: Sidste juleafslutning på Skyttevej

Flytningen fra Skyttevej til Ribes centrum betyder, at eleverne får to ekstra fridage i juleferien, hvor de først skal møde igen mandag den 7. januar. Men Jacob Lund Jørgensen lagde ikke skjul på, at eleverne alligevel godt kan forvente, at flytterodet ikke vil være et overstået kapitel fra den første dag i de nye rammer.

- Tak til jer alle for jeres tålmodighed. Der er ikke nogen af jer, der har været inde hos mig og brokke sig over situationen, og mandag den 7. januar starter et nyt kapitel i mit arbejdsliv og et nyt kapitel i jeres skoleliv, lød det fra Uddannelseslederen om udsigten til, at eleverne i handelsgymnasiet efter årsskiftet skifter skoleadresse fra Skyttevej til Katedralskolen i Puggaardsgade.

To elever på handelsgymnasiet fik fredag overrakt et julelegat på hver 500 kroner. De to elever, Cecilie Lydiksen og Esben Hahn Hansen hædres for både at være fagligt dygtige, for at være nogle gode kammerater og gode ambassadører for deres skole, lød det fra Uddannelseschef Jacob Lund Jørgensen, da han overrakte hæderen til de to elever.

Lidt trist

Anne Sofie Rasmussen og Johanne Lærke Lauersen, 19 år, elever i 3L på handelsgymnasiet lægger heller ikke skjul på, at de hellere havde taget det sidste halve år i handelsgymnasiet på Skyttevej.

- Det er lidt trist, at vi ikke kan gøre vores skolegang færdige her. Vi kommer to 3.g-klasser ind på katedralskolen, hvor der i forvejen er syv 3. stx-klasser. Så vi frygter, at vi kommer til at drukne lidt. Men vi tror på, at det bliver godt for både 1. og 2. g'erne, at de to skoler bliver slået sammen. De får meget længere tid end os til at blive en del af det nye fællesskab, lyder det fra de to elever.

Ved juleafslutningen fredag holdt biskop Elof Westergaard, som er formand for Ribe Katedralskole, årets juletale til eleverne, og efterfølgende var der masser at grine af, da elevrådet på handelsgymnasiet - som traditionen foreskriver - havde hyret årets DM-vinder i stand up, Phillip Devantier. Han er en både slagkraftig og meget humoristisk ung mand, som gjorde sit til, at det sidste farvel til Skyttevej blev mere muntert end vemodigt.