Handelsgymnasiet Ribe holdt åbent hus for sidste gang

Lørdag var der åbent hus for kommende elever på Handelsgymnasiet Ribe. Her kunne nysgerrige, generte og begejstrede drenge og piger få et indblik i deres fremtid. Og så var det sidste åbent hus-arrangement inden fusionen med Katedralskolen.

- Det er da på sin vis vemodigt. Vi har en utrolig stærk uddannelseskultur her på skolen. Og det bliver en udfordring at bibeholde den, men vi tror på det. Drømmen er, at eleverne får det bedste fra begge verdener, og dermed en bedre uddannelse, siger Sune Ahrenkiel, der lige nu er forstander på skolen.

Fra begyndelsen af 2019 fusionerer Ribes gymnasielle uddannelser. Sammenlægningen er så småt begyndt med fælles fester og arrangementer, der skal ryste skolerne sammen.Handelsgymnasiet Ribe har cirka 200 elever, hvor Ribe Katedralskole har omkring 600. Når sammenlægningen er færdig, vil skolen kunne udbyde: STX, HTX, HHX, HF samt de merkantile eud- og eux-uddannelser. Frem til 31. december i år vil undervisningen på de to gymnasier foregå henholdsvis på Katedralskolen i Puggårdsgade samt på Handelsgymnasiet på Skyttevej. Fra årsskiftet rykker de to gymnasier sammen på Katedralskolen, som har købt naboejendommen i Puggårdsgade 4, som bygges om og inddrages som en del af den samlede bygningsmasse, som betyder, at der i gymnasiets hovedbygning kan etableres nye klasselokaler.

Tværfaglighed skaber nye muligheder

I en klynge af forældre, lærere, nuværende- og kommende elever står Christian Jul. Han er med sin mor til arrangementet for at finde ud af, om det er her, han skal bygge fundamentet for sin fremtid. Han var meget begejstret for det, han så og hørte.

- Det lyder vildt spændende. Jeg kan godt lide den stil, som de kører. Det er en moderne og tværfaglig tilgang, der passer meget godt til de drømme og mål, jeg har, siger han og tilføjer, at han en dag drømmer om en karriere indenfor E-sport.

Og netop tværfagligheden og de mange muligheder er nogle af styrkerne ved den sammenlægning, der bliver til virkelighed ved starten af 2019.

- Vi får mulighed for at tilbyde vores elever mange flere valgmuligheder. Et større udbud af fag og en meget større skolemiljø. Der er en tilvænningsperiode, som vi lige nu er i gang med. Men når det først kører, så er jeg overbevist om, at det bliver fantastisk for vores elever, siger Sune Ahrenkiel.