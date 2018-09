Esbjerg: Handelsbanken i Esbjerg skifter adresse. Mandag 8. oktober åbner banken i nye lokaler midt i Esbjergs nye havnekvarter på Esbjerg Brygge 28.

- Vores kunder efterspørger personlig rådgivning. Det er netop den personlige service, der er i fokus i vores nye filial. Målet er at skabe en moderne filial, der imødekommer vores kunder behov for den gode service og tilgængelighed. Det skal nemlig være nemt og enkelt for kunderne at komme i banken. Og med masser af nye, gratis parkeringspladser er tilgængeligheden i top, siger filialens direktør Jan Plantener.

Handelsbanken holder flyttedag fra den nuværende adresse på Stormgade fredag den 5. oktober. Her vil filialen være lukket, men telefonerne er åbne som normalt. /EXP