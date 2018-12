Han slog til igen her til morgen: Tre kvinder klappet bag i af mand

Esbjerg: En mand chikanerer kvinder i det offentlige rum i Esbjerg ved at klappe dem bag i. Det seneste eksempel er søndag morgen i Finsensgade nær Sydvestjysk Sygehus.

Her blev en 57-årig kvinde klappet i bagen, da hun cyklede på gaden. Det skete i tidsrummet mellem klokken 06.50 og klokken 06.55. Manden var også på cykel.

Men der er løbet flere anmeldelser om tilsvarende episoder ind. Den 23. december klokken 07.30 blev en 30-årig kvindelig kondiløber klappet bag i af en cyklende mand på Strandby Kirkevej nær Stormgade.

En 32-årig kvinde har anmeldt en tilsvarende episode. Det skete 2. juledag i gågaden Kongensgade mellem Smedegade og Stormgade.

En 20-årig kvinde fra Varde blev natten til lørdag befølt på bagdelen i området Sjællandsgade-Nygårdsvej, og hun har indgivet et fyldestgørende signalement.

De øvrige ofre for chikanen har indgivet et meget tilsvarende signalement. Der er dog flere, der oplyser, at hans jakke er armygrøn.

Manden beskrives som:

30-35 år og af anden etnisk udseende end dansk Ikke særlig mørk i huden Taler forståeligt dansk, men med tydelig accent Mørkt kort hår og mørkt kort skæg Iført en sort jakke med hætte eller en armygrøn jakke. Kører på en grå herrecykel