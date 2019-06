Han jokede om børnehave-ulven fra Brørup: Så dukkede den op hos ham selv

To personer mødte mandag morgen ved Bryndum nord for Esbjerg, hvad de betegner som en stor ulv. Ulven befandt sig 300-400 fra den private daginstitution Troldehulen.

Esbjerg: For knap en måned siden dukkede en ulv op i nærheden af en børnehave i Brørup i Sydjylland. Det vakte stor opsigt i hele landet - også hos Jens Erik Bechmann og kæresten, som netop bor i området, hvor ulven blev set og fotograferet i Brørup.

Jens Erik Bechmann, der arbejder som driftsmontør hos Din Forsyning i Esbjerg, bor derimod længere mod vest i Astrup tæt ved Bryndum, nord for Esbjerg, og ulven-historien fra Brørup fik ham til at komme med en kæk bemærkning til kæresten:

- Jeg vil godt vædde med dig om, at ulven også snart dukker op her i mit nabolag, meddelte han kæresten.

Og ganske rigtigt. Mandag morgen omkring klokken 6.30 da Jens Erik Bechmann var på vej til arbejde spottede han en ulv cirka 20 meter inde på marken ved Bryndumvej.

- Den stod på marken lige før minkfarmen, den var nok 70 centimeter høj og havde et hoved en halv gang større end en schæferhunds. Da jeg stod ud af bilen luntede den langsomt væk, og jeg fik desværre ikke taget et billede, men der kom en landmand med sprøjtemaskine, som jeg stoppede. Han fortalte, at han havde taget tre videoer af den, mens han havde sprøjtede marken og den havde ikke vist tegn på at den var sky, forklarer Jens Erik Bechmann, der er hundred procent sikker på, at det var en ulv han observerede på marken.

- Jeg var så tæt på den, at jeg nemt kunne have kastet en sten derhen. Desuden har jeg selv schæferhund, og denne her ulv var både højere og havde et hoved, der var en halv gang større end en schæferhunds.

Efterfølgende kontaktede Jens Erik Bechmann omgående sin kæreste, og sørgede også via facebook for at advare dem i område, som har løsgående får og høns.