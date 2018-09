Han er vild med teknik og robotter

21-årige Morten Veng fandt den rigtige virksomhed på karrieremessen og fik råd til at skrive sin ansøgning - i første gang om at komme i virksomhedspraktik hos ingeniørfirmaet DIS:

Michael Petersen fra DIS fortæller Morten, at man har studiepraktikanter og opfordrer Morten til at skrive en ansøgning.

Lugte til muligheder

Morten Veng fortæller, at han er på Karrieremesse Essbjerg for netop at lugte lidt til de muligheder, der er for studiepraktik.

- Jeg er halvvejs i studiet, og det vil passe fint med et studiepraktikophold. DIS, racersimulatoren og firmaets arbejde med styring og kontrol af teknik og produktionsudstyr fangede min opmærksomhed, fortæller han.

Morten Vengs indstilling er, at finder han noget på messen, der interesserer han, så vil han gerne i studiepraktik dér.

- Jeg kan lige så godt komme i gang. Mine interesser gør, at jeg gerne vil arbejde som ingeniør. Enten kan man li' det eller ej. Og mine interesserer falder i den boldgade, hvor DIS arbejder, siger han.

Morten Veng kommer fra Sønderborg-området, og det er på længere sigt hans plan, at han skal arbejde for Danfoss.

- De kan sagtens bruge os ingeniører, siger han.