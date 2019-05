Han begyndte på gulvet hos McDonald's i Esbjerg. I dag ejer han fire restauranter og har på to år siden overtagelsen lavet et samlet overskud på næsten ti millioner kroner.

Esbjerg: For nogle år siden var Esbjerg hjemsted for Sydjyllands ukronede burgerkonge, Ole Seerup, der som 38-årig skiftede jobbet som folkeskolelærer ud med en karriere hos McDonald's. Siden kom han til at eje ikke færre end otte sydjyske restauranter, inden han solgte dem.

Hvorvidt en anden esbjergenser når de samme højder, er ikke til at vide, men foreløbigt har Michael John Munk Kristiansen gjort det ganske pænt, siden han for omkring to år som 34-årig overtog driften af fire McDonald's-restauranter i Esbjerg og Varde fra McDonald's Danmark ApS.

Som såkaldt franchisetager driver Michael John Munk Kristiansen de tre McDonald's restauranter i Esbjerg - midtbyen, Esbjerg Nord og Storegade - samt restauranten i Varde via selskabet, Driftsselskabet af 8.12.2016 ApS.

Selskabet giver arbejde til lidt flere end 80 ansatte, og forleden offentliggjorde Michael John Munk Kristiansen og hans selskab årsregnskabet for 2018.

Tilbage på bundlinjen stod der 4,4 millioner kroner. Det er lidt bedre end året før, hvor overskuddet endte på knap 4,2 millioner kroner. Selskabet oplyser ikke omsætningen, men resultatet kommer ud af en stort set uændret bruttofortjeneste på godt og vel 36 millioner kroner.