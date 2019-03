Esbjerg: Det rene galimatias. Sådan lød reaktionen, da politikerne i forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik i sommeren 2017 valgte at amputere 1200 meter af Sjelborgs busdækning ved at nedlægge betjeningen af Sjelborg Strandvej.

Men efter mange diskussioner om passagertællinger og økonomi har politikerne i Teknik & Byggeudvalget nu besluttet at genindføre betjeningen i et begrænset format.

Det bliver linje 14, der kører mellem Varde og Esbjerg, der fra maj til september skal betjente stoppestederne på Sjelborg Strandvej med fire daglige afgange i hverdagene mellem klokken 08.00 og 17.15.

Ændringen træder i kraft ved køreplanskiftet den 30. juni 2019 og vil koste cirka 8000 kroner om året. I første omgang bliver betjeningen genindført i en toårig forsøgsperiode. Derefter vil politikerne vurdere sagen igen.

- Jeg syntes, det er glædeligt, at vi nu får mulighed for at teste det af i to år, inden vi tager en endelig beslutning. Vi har valgt den model, fordi vi ikke vil risikere at ende i samme situation som med det gamle busnet, der stille og roligt blev udvidet, indtil det voksede sig så stort, at overblikket og sammenhængen gik tabt, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).