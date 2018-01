Hærges af tyveri og trusler: Dagligvarebutikker indsætter uniformerede vagter

Esbjerg: En stribe tricktyverier af især ældre kvinder fik i starten af december Kvickly i Ribe til at hyre uniformerede vagter til at patruljere i og udenfor butikken. Nu viser det sig, at supermarkedet i Ribe ikke er den eneste butik, hvor kunder og personale hærges af tyve og trusler i en sådan grad, at der må hentes hjælp hos private vagtselskaber.

Hos Fakta i Tordenskjoldsgade har man i et par uger haft et privat sikkerhedsselskab til at stå vagt i aftentimerne på grund af det, souschef Jannick Fjord kalder "en kundegruppe fra et udsat miljø".

Og hos Netto på Gl. Vardevej er butikschef Mads Møller Jensen godt og grundigt træt af lommetyverier, gentagende trusler om vold mod personalet og grupperinger, der nonchalant forlader butikken uden at gøre antræk til at betale for varerne.

- Vi oplever desværre rigtig meget tyveri i vores butik. Både lommetyve og "rend", hvor enkeltpersoner og grupperinger bare tager varen og går. Der har desuden været nogle episoder, hvor personalet har forsøgt at gribe ind og som følge deraf er blevet udsat for trusler om vold, siger butikschefen og tilføjer

- Det foregår på ugentlig basis.