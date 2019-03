Hædret havnefirma i Esbjerg sigter efter omsætning på 750 mio. kr.

Granly Gruppen har i 2018 bøvlet med aktiviteterne i Granly Steel og Esbjerg Shipyard, men samlet set leverer den store Esbjerg-koncern et overskud på 40 millioner kroner før skat samt en omsætningsstigning på 100 millioner kroner.

Esbjerg: The Granly Way, navnet på det succesfulde minikonglomerat Granly Gruppens vækststrategi, sigter nu efter at opfylde sine mål i utide. Det er den foreløbige konklusion, når man kigger på gruppens netop offentliggjorte 2018-regnskab sammenholdt med ordrebeholdning, som ved indgangen til 2019 betegnes som meget fin. Målet i vækststrategien er, at Granly Gruppen i 2020 skal runde en koncernomsætning på 750 millioner kroner og en milliard kroner i 2025. Med en vækst i omsætningen på lidt mere end 100 millioner kroner i 2018 til 674 millioner kroner, er det ikke utænkeligt, at Granly allerede i sin årsrapport for 2019 - og altså et år tidligere end målsat - rammer en kvart milliard i omsætning.

Granly Gruppen Granly Gruppen A/ S ejes ultimativt af Mogens Larsen, England, gennem selskabet Linderberg Group A/ S. Virksomheden blev oprindeligt stiftet Bent Juul Larsen, som senere blev købt ud af Kjeld Vogt og erhvervskoryfæ, tidligere vognmand Roland Munch.Med afsæt i traditionel smedevirksomhed og underleverandørproduktion har Granly Gruppen-koncernen fokus på marinemarkedet gennem Esbjerg Shipyard A/S, Grumsens Maskinfabrik A/ S og GranlyDiesel A/S.



Underleverandørproduktionen gennemføres af Granly Steel A/ S og RMG Steel Ningbo Ltd. Koncernen har også aktiviteter indenfor dyrevelfærd gennem KVK Hydra Klov A/ S og indenfor sprøjtestøbning i aluminium og zink gennem Ceropa A/S i Svendborg. Koncernens hovedkvarter er i Esbjerg.

Hård konkurrence - Ved indgangen til 2019 har koncernen en meget fin ordrebeholdning på et højere niveau end tidligere, men udfordringerne kommer primært til at være på pengebinding/kredittider og likviditetsstyring i forhold til den fortsatte vækst. Koncernens varebeholdninger, igangværende arbejder og tilgodehavender udgør nu op mod tre kvart milliard kroner. - Koncernen forventer, at aktiviteter i industri og offshore vil påvirke koncernen i positiv retning i 2019. Koncernen forventer derfor et resultat for 2019 på et højere niveau end 2018, under hensyn til indtrængen på nye markeder, oplyser Granly Gruppen. Samlet set viser årsrapporten vækst i aktiviteterne i 2018 med godt 15 procent og en indtjening på cirka 40 millioner kroner før skat. Der er gennemført investeringer for knap 13 millioner kroner, ligesom planlagte driftsudgifter ved etablering af produktionskapacitet med 30 mand i Polen og etablering i USA, påvirker resultatet i negativ retning. Egenkapitalen udgør ved årets udgang knap 150 millioner. Året har i hovedtræk været påvirket af aktiviteter med underleverandørproduktion i Danmark og Kina, som har været særligt udfordret på konkurrencesiden og af massivt prispres, der har nødvendiggjort en stram opfølgning og styring af kapacitet og omkostninger.

Skift i ledelsen Gruppens motoraktiviteter (Granly Diesel) og landbrugsaktiviteter (KVK Hydra Klov) har udviklet sig særdeles tilfredsstillende. Dog har gruppens maritime serviceaktiviteter ikke udviklet sig som forventet, særligt i Esbjerg Shipyard A/S, hvor årets resultat er væsentligt påvirket af tab på afviklingen af og udviklingen af enkeltprojekter, der er gennemført i regnskabsåret. For at fastholde datterselskabernes høje soliditetsniveau har Granly Gruppen A/S derfor ydet koncerntilskud til henholdsvis Granly Steel A/S og Esbjerg Shipyard A/S på i alt 10 millioner kroner i 2018. Granly Gruppen, der er meget markante og synlige i Esbjerg med sponsorater, skiftede sidste år ud i ledelsen, da mangeårige topchef Kjeld Vogt trådte ind i bestyrelsen for at gøre plads til Brian Vogt og Finn Just Jensen. Gruppen, der i de seneste år har fået JydskeVestkysten erhvervspris Den Gyldne Ambolt og Esbjerg Kommunes erhvervspris, beskæftiger omkring 500 medarbejdere i Danmark, Europa og Asien.