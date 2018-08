Hårde ord til modstanderne af cykelstibroen fra byrådskolleger

Fire partiers krav om at droppe den kommende supercykelsti-bro over banelegemet får hårde ord med på vejen af Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

Esbjerg: Zigzag-kurs, populisme, useriøst, under lavmålet. Den fælles aktion fra Dansk Folkeparti, Borgerlisten, De Radikale og De Konservative, der vil have den kommende supercykelstibro fjernet fra det kommunale budget, når budgetforhandlingerne tager sin begyndelse den 10. september, får hårde ord med på vejen af de andre fire partier i Esbjerg Byråd. Borgmesterpartiet Venstre afviser blankt, at der kan blive tale om at sløjfe broen, og det samme gør Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. - Broen koster 25,5 millioner kroner, og den kommunale udgift er 4,3 millioner kroner, hvoraf vi har brugt de godt 2,5 millioner kroner. Det vil sige, at hvis vi stopper projektet nu, så har vi spildt 2,5 millioner kroner og sparet 1,8 millioner kroner. Og mistet en bro til en værdi af 25,5 millioner kroner samtidig med, at vi fremstår helt useriøse og utroværdige over for staten, Folketinget og samarbejdspartnere såsom BaneDanmark og DSB, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen og fortsætter: - En beslutning om at droppe projektet vil da for alvor kunne kritiseres. Det er ikke en overraskelse for mig, at der er nogle i byrådet, der er skeptiske, men til dem, der er nye i byrådet må jeg også bare sige, at når man indtræder, så overtager man arv og gæld. Man er nødt til at optræde ansvarligt over for ting, der er besluttet. Man kan ikke sætte alt i stå, fordi der hvert fjerde år kommer et nyt byråd. Desuden er supercykelstibroen vedtaget i 2016 af et klart flertal, og den er en del af budgetforliget fra sidste år, som Borgerlisten i parentes bemærket også var med i. Man bryder ikke et forlig, med mindre alle parter er enige om det, lyder det fra Frost Rasmussen. Han tilføjer, at det må "bunde i uerfarenhed" fra nye byrådspolitikere, at pengene istedet ville kunne bruges til eksempelvis "varme hænder" eller drift.

Finansiering Finansieringen af supercykelstibroen er sammensat således:

Byfornyelsesmidler i alt over årene: 11 millioner kroner (byfornyelsesmidler kommer fra staten, men disponeres af kommunerne selv til eksempelvis fornyelse af et område, bygninger eller projekter, der på anden vis styrker bosætningen).

Supercykelstipuljen i alt over årene: 10,2 millioner kroner.

Esbjerg Kommune (anlæg): 4,3 millioner kroner.

Dertil kommer en kommunal udgift på 560.000 kroner til køb af et areal på Exnersgade fra BaneDanmark.

Populisme Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, undrer sig også: - Det er på grænsen til populisme - vi kan da ikke starte projekter op og pludselig smække kassen i, efter at alt er planlagt og projekteret. Det er ren slingrekurs. Skulle vi henvende os til Folketinget og levere pengene tilbage, efter at vi har kæmpet for at få del i midlerne? Så skal vi lige slå en streg over supercykelstien på Baggesens Allé også - den er jo koblet op på broen - selv om den også er vedtaget med stort flertal i det nye byråd. Selv er jeg positiv over for broen og stolt over en forvaltning, der har udtænkt så flot en bro i så begrænset et budget. Derudover må jeg henvise til, at broen er en del af et budgetforlig, og vi har alle sagt ja til ting, vi måske var mindre glade for end andet i forliget, for at nå en budgetaftale, siger han.