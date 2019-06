Hård nedskæring på kommunale tilbud til udsatte familier truer

Lige nu ser kommunen ind i et forbrug på familieområdet på 412 millioner kroner for 2019. Familieområdet skal efter sommerferien præsentere en handleplan med forslag til, hvordan de stigende udgifter på det hårdt pressede område for udsatte familier og anbringelser kan tøjles.

Til gengæld bruger Esbjerg Kommune mange penge på forebyggende tiltag - og også for mange penge - overfor familier, børn og unge. Konsulentfirmaet påpeger således, at gennemsnitsprisen per borger er meget for høj sammenlignet med andre kommuner med tilsvarende omstændigheder, og den er i stigning.

Antallet af anbringelser af socialt udsatte børn er faldende, og det er helt i tråd med det såkaldte paradigmeskifte, der for år tilbage blev indført. Det gik kort fortalt ud på at sætte forebyggende ind og kun anvende anbringelser i yderste konsekvens.

Udgifterne lå sidste år på 390 millioner kroner - 44,4 millioner kroner højere, end budgettet oprindeligt tilsagde - og for indeværende år ser udgifterne ud til at nå nye, svimlende højder, nemlig 412 millioner kroner.

Esbjerg Kommune: Mens sommerferien så småt begynder, og roen sænker sig andre steder, skal der på Esbjerg Kommune arbejdes på højtryk for at tilvejebringe en konkret handleplan, der skal skære et stort, tocifret millionbeløb af familieområdets voldsomme udgifter.

Hvorfor og hvordan

- Der er noget at arbejde med, men det ligger ikke lige til højrebenet. I hovedtræk er den politiske strategi med færre anbringelser og flere forebyggende tiltag, der skal bryde den negative, sociale arv, lykkedes meget flot. Andre kommuner ser misundeligt på, at vi har knækket kurven i forhold til anbringelser. Til gengæld ligger vi rent udgiftsmæssigt højere end andre på priserne på den kommunale forebyggelsesindsats, og den del har været i stigning sidste år, og er det stadig i år siger formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).

Udvalgsformanden påpeger, at det videre arbejde med Marselisborg-konsulenternes rapport skal vise, om sammenlignings-kommunerne har ligeså gode resultater som Esbjerg, men bare bruger færre penge på det.

- Altså om vi burde kunne gøre det lidt billigere per borger uden at sætte de gode resultater over styr. Vi er nødt til at være nysgerrige på, hvad årsagen er til, at vores udgifter stiger. Vi har en stor vifte af forebyggende foranstaltninger, og vi må ind og se på nærmere på, hvad vi får for pengene, og hvad virker for børn, unge og familier. Det lyder lidt kynisk at tale om købmandsskab, men det er jo i realiteten det, det er, siger Diana Mose Olsen.

Esbjerg Kommunes vifte over forebyggelsesindsatser tæller blandt andet Hånd om Familien, Familiens Hus, Familieværkstedet og teamet af Hjemme-Hos'er. Det videre arbejde skal desuden afdække, hvorfor gennemsnitspriserne på Esbjerg Kommunes egne tilbud stiger.