Hård kritik af skolechef: Kaldte elever og forældre for aber

Den administrerende direktør for uddannelsesinstitutionen Rybners, Peter Amstrup, kritiseres hårdt, fordi han i et video-transmitteret foredrag har kaldt elever og forældre for "ansigtsløse aber". Amstrup melder hus forbi.

Esbjerg: Den administrerende direktør for uddannelsesinstitutionen Rybners i Esbjerg, Peter Hvid Amstrup, er centrum for hård kritik, efter at det er kommet frem, at han har kaldt elever og forældre for "ansigtsløse aber" i et videotransmitteret oplæg om skolefusioner.

Videoen, der kan ses på læringsportalen EMU under Undervisningsministeriet, stammer fra en workshop i maj sidste år, men medførte torsdag i sidste uge et møde mellem på den ene side tillidsrepræsentant Ulla Birgitte Olsen, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), medarbejderrepræsentanter i skolens bestyrelse, DJØF-repræsentant Niels Henrik Poulsen og på den anden side Olaf Rye Jensen, gymnasiedirektør, og HR-chef Gudrun Kirk Pedersen:

- Jeg synes, det at kalde elever og forældre for aber er helt uacceptabelt. Hvorfor? Det siger vel sig selv. Det, jeg har givet udtryk for, er, at jeg synes, at man fra ledelsens side skulle overveje, hvad man vil sige, hvis pressen, elever eller forældre henvender sig. Det er ledelsens ansvar at reagere på det her og tage ansvar, siger Ulla Birgitte Olsen.