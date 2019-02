Hård kamp i vinbranchen: Vinhandler standser betalingerne

- Jeg kan bekræfte, at firmaet er gået i betalingsstandsning. Men jeg regner med at få sagen løst, så jeg kan drive Scandinavian Wine videre, siger Kaj Kristensen, der driver forretningen fra adressen Tømrervej 10 i Sædding. Firmaet har et stort internetsalg.

Flere præmier

Scandinavian Wine satser på et sortiment af vine og specialiteter. Målet er at sikre et produkt, der skal være bedre end prisen. Det har betydet, at firmaets vine er blevet præmieret i flere vinmagasiner og ved konkurrencer.

Scandinavian Wine forhandler vin fra alle kendte vinområder.

Ligesom det hastigt voksende import- og salgsfirma, Vinhuset Top Wine, satser Scandinavian Wine på salg til hoteller, restauranter og specialbutikker. Begge firmaer er ligesom det ekspanderende AndrupVin.dk med et stort detailsalg til forbrugerne placeret i industriområdet i Sædding.

Scandinavian Wine har til huse på Tømrervej, mens Vinhuset Top Wine har en stor lagerhal og butiksudsalg på Malervej. AndrupVin.dk ligger ved den store p-plads ved siden af Jem & Fix og tankstationen Oil i det nordvestlige Esbjerg.