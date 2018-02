Hård dom til hjemmerøver fra Roager med langt synderegister

Den 24-årige Martin Olsen, som senest har haft bopæl i Bramming, blev tirsdag ved retten i Esbjerg idømt 2 1/2 års fængsel for hjemmerøveri i Roager plus en lang række andre lovovertrædelser. Medgerningsmand fik tre måneders fængsel. Han blev dømt for indbrud - ikke for røveri.

Tirsdag blev Martin Olsen, som senest har boet i Bramming, ved retten i Esbjerg idømt 2 1/2 års fængsel for blandt andet dette hjemmerøveri i Roager. Hans makker og medgerningsmand, en 21-årig mand fra Gørding, fik tre måneders fængsel, og det skyldtes, at han blev dømt for indbrud - og ikke for røveri. Det var således Martin Olsen, der havde kobenet i hånden og truede beboeren i Roager.

ROAGER: Klokken 2.15 om natten den 12. juni sidste år blev en mandlig beboer i en villa på Roagervej i Roager vækket efter, at to mænd var trængt ind i villaen. Med et koben smadrede den ene af de to mænd, den 24-årige Martin Olsen, en rude i terrassedøren ind til stuen. Efterfølgende truede Martin Olsen husets beboer med at slå ham med kobenet, og umiddelbart herefter stjal Martin Olsen og den anden mand i fællesskab en kostbar designerstol - en Corona til en værdi af cirka 40.000 kroner.

Røveriet og indbruddet i Roager er langt fra det eneste kriminelle forhold de to mænd blev dømt for. Sammenlagt var de to mænd således tiltalt for 42 kriminelle forhold, som er begået over det meste af Syd- og Sønderjylland. Af de 42 forhold er det kun et enkelt forhold - et butikstyveri hos Sportmaster i Bramming - Martin Olsen blev frikendt for.

Han blev til gengæld dømt for enten at have begået indbrud på en ejendom i Grisbæk, nord for Bramming, hvor der blev stjålet to PH bordlamper samt en iPad - eller for hæleri i samme forbindelse. Han blev også dømt for tyveri af nummerplader eller hæleri ved at have modtaget nummerplader, stjålet fra en bil i Vejle. På Martin Olsens synderegister står også kørsel i en uindregistreret bil, som blev kørt fra Holsted til Årre. Tyveri eller hæleri i forbindelse med en sag om to minicrossere, stjålet fra en forretning i Esbjerg Nord, og med på listen over forseelser, som Martin Olsen blev dømt for er der også kørsel i bil i narkotikapåvirket tilstand - efter at have indtaget kokain samt THC, bedre kendt som cannabis. Der var flere andre færdselslovovertrædelser i anklageskriftet, som de to mænd blev dømt for. Overhaling af flere biler i Brørup, kørsel mod færdselsretningen, hensynsløs kørsel i voldsom fart i Brørup, så mindst seks modkørende bilister måtte køre ud i rabatten for ikke at blive ramt.