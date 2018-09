Håndplukket jury har udvalgt de nominerede til Byens Bedste

Det var derfor en vanskelig opgave, der ventede juryen, da de i midten af september slog hovederne sammen for at læse alle indstillingerne og udvælge de nominerede.

I første runde var det op til esbjergenserne selv at indstille kandidater til prisen, og med over 1000 indstillinger var der mange om buddet.

JydskeVestkysten præsenter Byens Bedste i samarbejde med hovedsponsorerne Bilka og Home.Der bliver uddelt Byens Bedste priser i følgende kategorier: Frisør, Shopping til ham, Shopping til hende, Restaurant & Cafébesøg, Fredagsbar, Take Away, Kulturoplevelse, Scorested, Foreningsliv, Håndværker, Genbrug & loppefund. Der kan kunne stemmes én gang per ip-adresse.

Må de bedste vinde

Juryen udvalgte på baggrund af indstillingerne 3-5 kandidater i alle 11 kategorier, og hvem der vinder prisen afhænger nu af brugernes stemmer. Frem til den 15. oktober kan du derfor stemme på din favoritter.

- Jeg syntes, det er et virkelig spændende tiltag og der var mange gode indstillinger at vælge imellem. Vi har gjort os umage med at vælge de nominerede. Nu er det op til esbjergenserne at vælge, hvem der skal vinde, siger Esbjerg Citychef Brigitta Christensen.

Vinderne kåres under et stort show i Musikhuset Esbjerg, hvor tv-vært Anders Breinholt tager styringen som aftenens konferencier, mens Sko/Torp og Hjalmer er blandt de optrædende kunstnere på scenen. Billetter til showet kan købes på: www.mhe.dk/byens-bedste.