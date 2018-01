Håndkøbsmedicin opbevares ulovligt i Esbjerg

Lægemiddelstyrelsen har offentliggjort resultateterne af en række kontrolbesøg i 2017, og de viser, at der i Esbjerg er plads til forbedring i mange detailbutikker, hvad angår opbevaring og salg af håndkøbsmedicin uden for apotekerne.

Dykker man ned i rapportens tal, viser det sig, at der i flere butikker blev opbevaret håndkøbsmedicin under for høje temperaturer - det gælder blandt andet Fakta-butikkerne på Spangsbjerg Møllevej, i Tordenskjoldsgade, på Fyrvej og i Esbjerg Storcenter. De fire butikker fik uventet kontrolbesøg 6. juli sidste år, og af Lægemiddelstyrelsens rapport fremgår det, at temperaturen for opbevaring af håndkøbsmedicin ikke var korrekt.

- Reglerne på området kan godt være svære at forstå. Når vi skifter personale, er det derfor svært hele tiden at oplære nye medarbejdere i, hvad man må, og hvad man ikke må med hensyn til håndkøbsmedicin.

Det er første gang, Lægemiddelstyrelsen offentliggør en rapport, der viser, hvordan detstår til med salget af håndkøbsmedicin uden for apotekerne. Senere vil man offentliggøre lignende oversigter over butikker, som har håndkøbsudsalg, eller udleverer medicin i samarbejde med et apotek.Rapporten, der nu er offentliggjort, bygger på kontrolbesøg foretaget i 2017. Under inspektionen kontrolleres det, om butikken lever op til gældende regler for forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotekerne. Under et kontrolbesøg undersøges: * Lægemiddelsortiment. * Opbevaringsforhold. * Egenkontrol. * Dokumentation. * Personalets viden på området. * Eventuelt salg over nettet.

Temperaturen er for høj

Jesper Stanley, kategorichef på håndkøbsmedicin hos Coop, beklager situationen og siger:

- Vi er i Coop opmærksomme på problematikken, og vi er lige nu ved at udvikle et særligt skab til håndkøbsmedicin med mulighed for at blæse temperaturen ned på varme sommerdage. Sådan et skab vil blive hængt op i de nævnte Esbjerg-butikker og i andre af vores butikker, hvor der er problemer med at overholde kravene.

Kun 36 procent af de besøgte Coop-butikker på landsplan overholdt i 2017 reglerne for salg af håndkøbsmedicin.

Jesper Stanley erkender, at det langt fra er godt nok, og siger:

- Reglerne på området kan godt være svære at forstå. Når vi skifter personale, er det derfor svært hele tiden at oplære nye medarbejdere i, hvad man må, og hvad man ikke må med hensyn til håndkøbsmedicin. Det er en af forklaringerne på, at der er en del af vores butikker, der ikke overholder kravene på det her område.