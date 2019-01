Håndbold fra Esbjerg satte ny rekord i seertal

Esbjerg: Santander Final 4 blev ingen sportslig succes for Team Esbjergs håndboldkvinder, men det blev en succes for Divisionsforeningen Håndbold og for tv-seerne. Seertallene på TV 2 og TV 2 Sport viser, at kvindehåndbold fortsætter fremgangen som populært tv-stof.

Svære sammenligninger

Finalen i Final 4 mellem Nykøbing F. og Odense havde 351.000 seere og en share på hele 35 procent af alle seere. Indtil da var finalen mellem Team Esbjerg og København Håndbold for godt et år siden den mest sete nationale håndboldkamp på TV 2 med 309.000 seere. Fremgangen i forhold til året før er altså 42.000 seere.

- Seertallene underbygger, at håndbold er en familiesport og meget populært på tv, og at fremgangen på både hovedkanalen, TV 2, og TV 2 Sport fortsætter. Vi kan i Team Esbjerg glæde os over, at vi fortsat er i stand til at fylde Blue Water Dokken pænt op til ligakampe, så de mange tv-seere er ikke på bekostning af tilskuertallet, siger Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, i en pressemeddelelse.

Redaktør i TV 2 Kommunikation Michael Hansen oplyser, at seertallene for de enkelte kampe kan være svære at sammenligne, fordi tre af kampene i 2018 blev sendt på TV 2. I 2017 var det omvendt. Men seertallene til finalen er direkte sammenlignelige, og de viser klar fremgang.