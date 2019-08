HTX-elever skal klædes bedre på til at starte egen virksomhed

Nogle elever i Esbjerg har udviklet en skraldespand, som løftede sig op ved tømning. Andre har udviklet en madras, som hjælper med at vende patienter i sygesengen. Og nu skal et nyt tilbud på Rybners ruste HTX-eleverne endnu mere til at udvikle idéer og starte egen virksomhed.

Det er elever, som typisk også har et stort drive i retning af at blive selvstændige, og de får nu et ekstra rygstød i form af et nyt samarbejde mellem Rybners og virksomheden Startup Central.

ESBJERG: Innovation og teknologi vil alle HTX-elever på Rybners stifte bekendtskab med gennem deres gymnasietid, for det er en del af HTX-tankens DNA, men for de, der vil i den retning lidt mere end andre, er der muligheden for vælge fagene Innovation og Teknologi på højt niveau som valgfag.

Programmer som Løvens Hule og Vejen til Seier inspirerer mange og hjælper også med til at vise lidt mere realistisk, at der skal noget til for at kunne starte egen virksomhed. Den rosenrøde udgave er jo altid, at man får en fantastisk idé, og i morgen er man så millionær. Vi vil også gerne gøre vores til, at eleverne rent faktisk får held med iværksætteri.

Anders var i modvind

- Vi arbejder en del med innovation og iværksætteri på HTX-uddannelsen og især i et fag som Teknologi. Og nogle af eleverne tager skridtet videre og går faktisk i gang med at få produceret det produkt, de har lavet i undervisningen her. Dem vil gerne bakke op med viden om det at blive selvstændig. Man kan sige, at vi nu tager det næste skridt i den retning med det her tilbud, siger uddannelsesleder Michael Fallesen.

Anders Fogh, der står bag Startup Central, glæder sig til at arbejde sammen med Rybners og de i alt 18 andre gymnasier, som har valgt at købe hans foredrag og digitale iværksætterplatform. Historien bag virksomheden er, at han selv, først som teenager og så i starten af 20'erne, løb hovedet mod en mur igen og igen, fordi han ikke havde den rigtige viden til at få en virksomhed til at lykkes.

- Jeg var god til at sælge, men jeg var ikke god til det driftsmæssige. Jeg syntes, det var svært at finde de rigtige produkter og komme godt i gang, og jeg undrede mig over, at det var så vanskeligt at få hjælp til at starte egen virksomhed. Til sidst tænkte jeg "Jamen så gør jeg det bare selv", siger Anders Fogh.

Så selve det at levere det værktøj, som spirende iværksættere har brug for, blev hans egen iværksætteridé, og dét lader til at lykkes. Startup Central har nu godt 6000 brugere af onlineplatformen, herunder primært yngre iværksættere og skoleelever, og de kan foruden regnskabsprogrammer og juridiske dokumenter benytte sig af 40 solide navne fra erhvervslivet, der er tilknyttet som coaches.