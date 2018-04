Gymnastikken hitter i byen bag diget

Sammenlagt giver det et medlemstal på 265 i gymnastikafdelingen alene, og dermed kan Darum bryste sig af at være en af de mest aktive gymnastikbyer for børn i Esbjerg Kommune og DGI Sydvest.

Darum IF blev til for 57 år siden, da gymnastikforeningen Olympia og Darum Ungdomsforening slog sig sammen. I første omgang blev navnet Darum Gymnastik og Ungdomsforening. Dengang var der gymnastik, håndbold og foredrag på programmet.Siden 2000 har foreningen heddet Darum Idrætsforening, og haft hjemme i kultur- og fritidscentret. I dag er der ud over gymnastik også aktiviteter som fodbold, billard, badminton, tennis og volleyball.

Succesopskrift kræver flere ingredienser

Ifølge bestyrelsesformændene Mette Brink Christiansen og Else Marie Gravesen skal forklaringen på Darums gymnastiksucces findes flere steder.

- Vi er gode til at være opsøgende. Vi samarbejder en del med Darum Børneby og får også lov til at sende invitationer ud til forældrene via institutionens intranet. Og så er vi hjulpet godt på vej af, at der generelt er en god tradition for at gå til gymnastik i Darum, siger Mette Brink Christiansen.

- Jeg tror også, at en del af succesen skyldes, at vi ikke er bange for at arbejde på tværs af de enkelte aldersgrupper. De frivillige ungdomstrænere står for flere af de gymnastikhold for børn, som de selv har været en del af, da de var små. Der er også altid en "rigtig" voksen med under træningen. Kombinationen af barn, ung og voksen på samme hold giver en god dynamik, mener Else Marie Gravesen.