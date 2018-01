Gymnasiefusion i Ribe baner vej for ny uddannelse

Med et ekstraordinært tilskud på seks millioner kroner fra Undervisningsministeriet er Ribes to gymnasier klar til fusion. En fusion, som betyder at de unge i Ribe og omegn fra sommeren 2019 også vil kunne tage en teknisk studentereksamen, HTX.

RIBE: - Vi har sikret fremtidens ungdomsuddannelser i Ribe, lød det fra rektor for Ribe Katedralskole, Kristian Bennike, da han fredag formiddag inviterede til pressemøde for at fortælle, at det nu er officielt, at Ribes to gymnasiale uddannelser, Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe har fået Undervisningsministeriets blå stempel på den fusion, som de to skolers ledelse har arbejdet på i et godt stykke tid.

Fra årsskiftet 2018/2019 rykker elever og lærere fra Handelsgymnasiet ind på Katedralskolen. En katedralskole, som til den tid vil være udvidet med seks-otte ekstra klasseværelser og samlet 500-600 ekstra kvadratmeter, så det ombyggede fælles gymnasium til den tid vil kunne rumme mellem 750 og 800 elever.

Ombygningen forventes at løbe op i omkring tyve millioner kroner, fortalte Kristian Bennike. Undervisningsministeriet bevilger et ekstraordinært tilskud på seks millioner kroner, og derudover skal ombygningen finansieres via salget af Handelsgymnasiets bygninger på Skyttevej. De bygninger overtages af Riberhus Privatskole.